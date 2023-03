Choix fort de l’OM, Guendouzi n’est pas content

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Étincelant la saison dernière, Matteo Guendouzi connaît un exercice moins fringant. Le milieu de l’OM a même connu le banc de touche à plusieurs reprises en début d’année. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Montpellier, Guendouzi est revenu sur cette période délicate et n’a pas caché qu’avec son esprit de compétiteur, il n’aime pas être écarté du onze.

Matteo Guendouzi vit une saison étrange. Après avoir mis un peu de temps à digérer le départ de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain de l’OM est devenu un titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor. Guendouzi semblait sur sa lancée mais après la Coupe du monde, l’international français a eu un peu de mal. A tel point qu’Igor Tudor l’a mis sur le banc de touche à plusieurs reprises.

Guendouzi retrouve des couleurs

Titulaire contre le Stade Rennais, Matteo Guendouzi est sorti à la mi-temps. Derrière, l’OM a ouvert le score et s’est imposé 1-0, c’est sûrement pour cette raison que Tudor l’a remis sur le banc la semaine suivante contre Strasbourg. Avec les absences en défense et le replacement de Valentin Rongier, Matteo Guendouzi a retrouvé sa place dans le cœur du jeu contre le Stade de Reims et il a délivré une prestation correcte. Ce qui pourrait lui permettre d’enchaîner vendredi soir contre Montpellier.

«Je n’ai pas envie de sortir»