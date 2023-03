« Marseillais à vie ! », promesse tenue pour Dimitri Payet ?

La rédaction

Dimitri Payet a plusieurs fois répété qu’il souhaitait terminer sa carrière à l’OM, son club de cœur. Mais avec le temps de jeu qui se réduit et l’âge qui avance, difficile d’être serein quant à sa capacité à avoir une place dans l’effectif marseillais. La question de son avenir se pose de plus en plus…

Dimitri Payet ne souhaite pas quitter l'Olympique de Marseille qu'il avait rejoint une première fois à l'été 2013 en provenance de Lille. Le joueur proche de la fin de sa carrière, souhaiterait retirer ses crampons chez les Olympiens. A un an de la fin de son contrat, la saison 2023/2024 devrait être la dernière de sa carrière pour celui qui a été formé à Nantes. En tout cas l'idée de changer de climat n'est pas à l'ordre du jour.

Pas dans les plans de Tudor

Contrairement à Jorge Luis Sampaoli, Igor Tudor l'a clairement signifié en conférence de presse, Dimitri Payet ne répond pas au schéma de jeu mis en place par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. La situation ne devrait donc pas changer, pour l'international tricolore qui pourrait se contenter d'une place sur le banc jusqu'à la fin de la saison. La saison prochaine devrait ressembler à l'exercice actuel puisque Tudor compte associer en attaque Vitinha à Alexis Sanchez pour la saison 2023-2024.

Un départ de Sanchez pourrait changer la donne

Alexis Sanchez n'a toujours pas renouvelé son contrat avec l'Olympique de Marseille, celui-ci arrive à échéance le 30 juin prochain. L'international chilien voudrait d'abord que l'Olympique de Marseille se qualifie en Ligue des champions avant de prolonger son bail, en cas d'échec ce dernier pourrait quitter l'OM. Un départ qui pourrait faire le plus grand bien à Dimitri Payet qui n'a plus joué aucun match depuis le 27 février dernier face au Paris Saint Germain. Ainsi le joueur dispute la dernière saison de sa carrière et finit de la plus belle des manières avec le club qu'il avait rejoint 11 ans auparavant.

