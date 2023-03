L’OM n’oublie pas cette idole du club, les supporters vont adorer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Nommé entraîneur de l’OM l’été dernier par Pablo Longoria, Igor Tudor réalise une très belle saison en championnat. Si les supporters trouvent plus de choses à redire sur les Coupes, le bilan en Ligue 1 est plus que correct et le jeu proposé plaît. Le technicien croate l’a reconnu : il s’est inspiré d’un certain Marcelo Bielsa.

Il n’aura fait qu’une saison à l’OM, il ne s’est pas qualifié en Ligue des Champions et il a claqué la porte après une journée de championnat. Malgré tout, les supporters olympiens le portent toujours dans leur cœur et il n’a pas été oublié à Marseille. En un an seulement, Marcelo Bielsa s’est mis la cité phocéenne dans sa poche grâce à son jeu ultra offensif, ce que l’OM n’avait pas vu depuis quelques années.

Le jeu de Tudor plaît

Sept ans plus tard, certains fans marseillais ont l’impression de revivre certaines phases avec cet OM version Igor Tudor. 2Ème de Ligue 1, Marseille est bien parti pour décrocher sa qualification en Ligue des Champions et Tudor y est pour quelque chose. Même si les débuts ont été délicats, le technicien croate a réussi à imposer sa patte sur son équipe et les résultats sont très convaincants, surtout en championnat.

Menace pour le PSG, la déclaration surprenante de l’OM https://t.co/XnwfAYAQqL pic.twitter.com/oQ7EjvjyKT — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Marcelo Bielsa l’a inspiré