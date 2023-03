Litige avec une idole du club, le patron de l’OM prend les choses main

Hugo Chirossel

Parti au mois d’août 2015, Marcelo Bielsa a marqué l’OM de son empreinte. L’entraineur argentin, toujours sans poste depuis son départ de Leeds, était encore en conflit avec le club marseillais, à qui il réclamait 3M€ de dommages et intérêts. Un litige qui s’est finalement réglé à l’amiable, grâce notamment à l’intervention de Pablo Longoria.

S’il n’est resté qu’un an à l’OM, Marcelo Bielsa a encore une place particulière dans le cœur des supporters. Ses idées de jeu avaient complètement conquis le public marseillais. Sans club depuis son départ de Leeds, où il a officié de 2018 à 2022, l’entraineur argentin âgé de 67 ans était un des noms évoqués pour prendre la suite de Patrick Vieira à Crystal Palace, qui a finalement misé sur Roy Hodgson.

Bielsa demandait 3M€ à l’OM

Mais le départ de Marcelo Bielsa de l’OM ne s’était pas fait en douceur. Il avait démissionné au mois d’août 2015, juste après la première journée de championnat. Alors qu’il avait trouvé un accord oral avec Vincent Labrune, président du club à ce moment-là, pour prolonger, l’entraineur argentin estimait que les conditions n’étaient plus les mêmes au moment de signer son contrat et avait donc décidé de claquer la porte.

Longoria a appelé directement Bielsa