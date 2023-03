L’OM se défend après le fiasco

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Favori pour gagner la Coupe de France après avoir éliminé le PSG, l’OM est tombé dès les quarts de finale en s’inclinant à domicile contre Annecy. Une catastrophe pour le club olympien, plusieurs joueurs parlant même de « faute professionnelle ». Igor Tudor, lui, a tenté de trouver une excuse, expliquant qu’il n’avait pas sous-estimé le pensionnaire de Ligue 2.

Cela restera comme l’une des plus grosses déceptions de la saison de l’OM, si ce n’est la plus grosse. Après sa victoire magnifique contre le PSG en huitième de finale, le club olympien avait hérité du meilleur tirage, du moins sur le papier, en recevant Annecy au Stade Vélodrome. Modeste 10ème de Ligue 2, le club savoyard était loin d’être favori.

L’élimination catastrophe de l’OM

Mais l’OM s’est totalement loupé. Malgré l’ouverture du score de Jordan Veretout, Annecy n’a rien lâché et a créé la surprise en passant devant en deuxième mi-temps. L’égalisation à la dernière seconde de l’OM n’y changera rien, Annecy l’a emporté aux tirs au but. Une élimination qui n’a pas été digérée par les supporters marseillais qui attendent toujours un titre depuis 2012.

Menace pour le PSG, la déclaration surprenante de l’OM https://t.co/XnwfAYAQqL pic.twitter.com/oQ7EjvjyKT — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

«Je n'ai jamais vu courir une équipe à ce niveau-là»