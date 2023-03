Coup dur à l'OM, Dimitri Payet va en profiter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Dimitri Payet a encore vu son temps de jeu baisser depuis l'arrivée de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi cet hiver. Néanmoins, la blessure du Marocain lors du match amical de sa sélection face au Brésil pourrait offrir une chance à Dimitri Payet de retrouver du temps de jeu.

Homme de base de Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet est probablement le grand perdant du changement d'entraîneur de l'OM puisque son profil ne correspond pas au plan de jeu d'Igor Tudor. Ainsi, le numéro 10 joue très peu et c'est encore plus le cas depuis le mercato d'hiver qui a vu arriver deux nouveaux joueurs dans son secteur de jeu, à savoir Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi.

La blessure d'Ounahi peut laisser une chance à Payet

Les entrées en jeu de Dimitri Payet sont ainsi devenues très rares. Néanmoins, alors qu'Azzedine Ounahi s'est fracturé un orteil lors du match amical opposant le Maroc au Brésil (2-1), cela pourrait permettre au capitaine de l'OM d'être un peu plus utilisé. En tout cas, Benjamin Nivet est persuadé que Dimitri Payet a encore des choses à apporter.

«Il pourrait beaucoup apporter sur une heure»