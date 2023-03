Un cadre de l’OM se lâche, Marseille va adorer

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier, Jordan Veretout est le seul représentant de l’OM en équipe de France lors de cette trêve internationale. Le milieu de terrain âgé de 30 ans se sent bien à Marseille et cela se voit sur le terrain. Il a récemment confié tout l’amour qu’il éprouve pour le public marseillais, qu’il considère comme le plus beau de France.

Juste avant la trêve internationale, l’OM est allé chercher un succès important sur la pelouse du Stade de Reims (1-2), une équipe qui restait sur une série de 19 matchs sans défaite. Avec cette victoire, les hommes d’Igor Tudor ont ainsi enchainé un huitième succès consécutif hors de leur base.

Veretout envoie un message aux supporters de l’OM

Bizarrement, les joueurs de l’OM sont plus performants à l’extérieur qu’à domicile cette saison, bien que l’Orange Vélodrome affiche complet presque tous les week-ends. Cela ne change rien à la ferveur du public marseillais, sur lequel s’est exprimé Jordan Veretout dans Objectif Match .

«C’est le plus beau public de France, voir d’Europe»