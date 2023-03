Exploit de l’OM, un joueur de Deschamps jubile

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, l'OM a réalisé l'exploit de faire chuter le Stade de Reims, invaincu depuis 19 matchs en Ligue 1. Par la même occasion, le club phocéen repasse devant le RC Lens et fait un grand pas vers la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le meilleur moyen pour aborder la trêve sereinement comme le souligne Jordan Veretout.

Il fallait bien que ça arrive un jour. Depuis le 2 octobre dernier et la prise de fonction de Will Still, le Stade de Reims n'avait plus perdu en Ligue 1. C'est finalement l'OM qui a brisé cette série que le PSG ou encore Monaco n'avaient pas réussi à stopper. Un résultat d'autant plus important que l'OM ne devait pas se rater après que le RC Lens soit repassé devant au classement grâce à sa victoire face à Angers. Sélectionné par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus , Jordan Veretout n'a pas caché sa joie après ce succès crucial pour la course à la Ligue des champions.

«Un très grand», l’OM hallucine avec sa star https://t.co/sB43dGrNcp pic.twitter.com/muuK4KrImM — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

«On a répondu présent»

« Avant le match, on savait qu’on avait perdu la deuxième place et que Reims était sur une super série. Tout n’a pas été parfait mais on a répondu présent dans l’impact. C’était un beau match, indécis et ça nous a finalement souri ce soir. Tant mieux ! On essaie toujours de donner le maximum pour les supporters. Quand tu vois le parcage plein comme ce soir et comme à chaque fois qu’on se déplace, ça nous pousse dans nos derniers retranchements. C’est aussi leur victoire. Ils sont très importants pour nous », a lâché le milieu de terrain de l'OM, avant de poursuivre.

«On veut revivre les belles soirées»