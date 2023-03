Grand danger pour l’OM, la menace se confirme

Arnaud De Kanel

Le staff et les joueurs de l'OM étaient certainement devant leur écran de télévision ce samedi soir et ils ont pu assister à la victoire tranquille du RC Lens qui permet aux Sang et Or de récupérer la deuxième place du classement. Et la bande à Igor Tudor est prévenue, Franck Haise ne compte pas lâcher.

Avant de se déplacer à Reims pour y affronter l'invincible équipé dirigée par Will Still, l'OM est sous pression. En effet, le RC Lens occupe provisoirement la deuxième place du classement avec 2 points d'avance sur le club phocéen, grâce à sa victoire face à Angers avec un but de Seko Fofana et un doublé de Loïs Openda. Après une petite période délicate, l'équipe de Franck Haise est de nouveau en forme et ne cache pas ses ambitions pour la fin de saison : ramener Lens en Europe.

Il l’annonce, le prochain buteur de l’OM est déjà trouvé https://t.co/1LBmlRJfVf pic.twitter.com/k4YbUkQrmU — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

«Ramener le club en Coupe d'Europe»

L'euphorie collective s'est emparée du stade Félix Bollaert samedi soir avec la nouvelle victoire du RC Lens qui est provisoirement le nouveau dauphin du PSG. Avec cet excellent résultat, Franck Haise clame haut et fort les ambitions lensoises. « Ce que j'ai en tête ? Ramener le club en Coupe d'Europe. On ne s'en cache pas. Nous avons toujours été ambitieux », a-t-il avoué au micro de Prime Vidéo après la rencontre.

«Une grande régularité»