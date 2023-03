«Un manque total de respect» : Après l’OM, il vit un calvaire et réplique

La rédaction

Arrivé à l’été 2018 à l’OM en provenance de l’étoile rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic n’a jamais eu l’impact espéré dans la cité phocéenne. Actuellement prêté en Italie au Torino, le Serbe peine à convaincre son entraîneur, qui avait même tenu de lourds propos à son égard. Le joueur lui, a tenu à s’exprimer par rapport à sa situation.

Prêté par l’OM, Nemanja Radonjic rejoindra définitivement le Torino l’été prochain. Mais sous les couleurs du club turinois, les choses ne se sont pas toujours passés comme prévues pour le joueur Serbe. Dans le collectif mis en place par Ivan Juric, il avait connu un début de saison prometteur, avant de quitter progressivement le onze de départ. Jugé parfois exaspérant par l’entraîneur croate, Nemanja Radonjic avait notamment vécu un match cauchemardesque face à la Juventus le 28 février dernier.

L’entraîneur du Torino avait fusillé Nemanja Radonjic il y a quelques semaines

Lors de la défaite du Toro face à la Juventus lors du Derby de la Mole en février dernier (score final 2-4 pour la Juve ), Nemanja Radonjic était rentré à l’heure de jeu avant d’être remplacé un quart d’heure plus tard. L’entraîneur du club italien avait alors été très clair sur le joueur serbe. « Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, à mon avis, il y a un manque total de respect pour ce sport. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n'êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n'ai pas réussi à en faire un joueur de football » , avait alors déclaré Ivan Juric.

« Il faut travailler » Radonjic livre son ressenti sur sa situation