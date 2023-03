Un star de l’OM vit un calvaire, le vestiaire «trouve ça impressionnant»

Thibault Morlain

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, Dimitri Payet a été relégué sur le banc des remplaçants. Un déclassement incroyable pour le numéro 10 phocéen. Pour autant, malgré sa situation, le Réunionnais n’en reste pas moins impliqué à 100% dans le vestiaire de l’OM. De quoi impressionner son coéquipier, Jonathan Clauss.

Capitaine et leader de l’OM la saison dernière avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet n’est aujourd’hui plus qu’un simple remplaçant. La situation a donc bien changé pour le numéro 10 phocéen, pas dans les plans d'Igor Tudor sur la Canebière. Néanmoins, le Marseillais ne baisse pas les bras et continue d’être impliqué comme l’a expliqué Jonathan Clauss à l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot .

« La légende de l’OM »

« Payet, c’est la légende de l’OM. Le coach est arrivé cette saison, il ne joue pas beaucoup et pourtant dans la mentalité, c’est extraordinaire », a confié Clauss sur Dimitri Payet, qui ne compte par exemple que 705 minutes jouées en Ligue 1 cette saison.

« Il est à 300% pour son équipe »