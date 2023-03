Deschamps s’est totalement trompé, l’OM balance

Thibault Morlain

Après la Coupe du monde, l’équipe de France va reprendre du service. En effet, les Bleus vont affronter les Pays-Bas et l’Irlande pour les éliminatoires de l’Euro 2024. A l’approche de ces rendez-vous, Didier Deschamps a communiqué sa liste des joueurs convoqués. Une sélection qui n’a pas manqué de faire réagir du côté de l’OM.

L’équipe de France reste sur une déception : la finale de Coupe du monde perdue contre l’Argentine. Il faut désormais passer à autre chose et les Bleus en auront l’occasion à la fin du mois de mars face aux Pays-Bas puis à l’Irlande. Deux rencontres pour lesquelles Didier Deschamps a dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Et dans celle-ci, on ne retrouve… qu’un seul joueur de l’OM.

Veretout seul joueur de l’OM

Si Jordan Veretout a été appelé par Didier Deschamps, ça n’a pas été le cas de Matteo Guendouzi, pourtant présent à la Coupe du monde. Jonathan Clauss a encore une fois été laissé sur le côté, de même que Valentin Rongier, qui avait pourtant reçu une pré-convocation et que beaucoup voulaient voir avec l’équipe de France étant donné ses performances à l’OM.

Tudor en aurait appelé d’autres à la place de Deschamps