«C’est un accident», il raconte son calvaire à l’OM

Alors que Samuel Gigot a fait son retour sur les terrains dimanche dernier contre Strasbourg, l’OM espère le voir à 100% face à Reims. Absent pendant un mois, le défenseur marseillais a beaucoup manqué. Touché à la cheville contre Clermont, Gigot s’est fait peur, il est d’ailleurs revenu sur cette période de convalescence.

Si l’OM s’est incliné tour à tour contre le PSG et Annecy, c’est peut-être en raison des absences. En défense, Samuel Gigot, blessé contre Clermont après la victoire en Coupe de France contre Paris, a beaucoup manqué dans la charnière marseillaise. Sévèrement touché à la cheville face à Clermont, Gigot a été absent des terrains pendant un mois, une grosse perte pour l’OM. Son absence s’est d’ailleurs rapidement remarquée.

L’OM est plus friable

Depuis la victoire contre le PSG en Coupe de France, l’OM est beaucoup plus friable défensivement. Hormis le match contre Rennes, Marseille n’a pas bouclé la moindre rencontre sans prendre de but. Pire, l’OM en a pris 2 à Toulouse, autant contre Strasbourg et Annecy et bien sûr 3 contre le PSG en championnat. Samuel Gigot, lui, a pris son temps pour récupérer de sa blessure. Il faut dire que ce pépin physique n’était pas anodin.

«J'ai senti un craquement»