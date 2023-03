L’OM a fait une énorme erreur, il dénonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM menait 2 à 0 en toute fin de match, Strasbourg a finalement arraché le nul dans les dernières secondes grâce à un doublé de Jean-Eudes Aholou. Daniel Riolo pointe ainsi du doigt les choix d’Igor Tudor mais également Leonardo Balerdi, expulsé à la demi-heure de jeu.

Dimanche soir, l’OM avait une grande opportunité après la défaite de l’AS Monaco. En s’imposant contre Strasbourg, les Marseillais auraient pris une belle option sur la deuxième place. Et tout était plutôt bien parti puisque l’OM menait 2 à 0, mais les Alsaciens ont égalisé en quelques secondes dans les derniers instants du match (2-2). Daniel Riolo critique ainsi les choix d’Igor Tudor, mais également Leonardo Balerdi, expulsé.



Riolo charge Tudor

« Le seul truc que tu peux analyser c’est : quand tu joues à 10 contre 11 et que tu mènes 2-0, le changement que fait Tudor, est-ce qu’il a lieu d’être ou pas? D’enlever les attaquants et donc tu perds une dimension de pressing et ensuite tu ne fais que de subir. Est-ce qu’il s’est dit : ça va passer parce qu’on mène 2-0 et ce n’est pas une équipe dingo en face? Visiblement, ça n’a pas match », lance l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot avant d’en rajouter une couche.

«L’OM commet une faute ce soir»