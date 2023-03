Catastrophe pour l’OM, il pousse un gros coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le PSG et Annecy, l’OM a dit adieu à ses chances de titre cette saison. Relancé par une victoire à Rennes, Marseille sort d’une prestation difficile contre Strasbourg où il a concédé le nul dans les dernières minutes. Même si la période n’est pas simple, Pascal Olmeta ne comprend pas que tout soit remis en cause.

Après un début d’année canon, l’OM vient de vivre une période plus compliquée. Battu sèchement par le PSG (3-0) à domicile, Marseille a coulé trois petits jours après en étant éliminé par Annecy en quart de finale de Coupe de France. Même si l’OM s’est relancé à Rennes, c’est une nouvelle désillusion qu’ont vécu les hommes d’Igor Tudor en étant rattrapés dans les derniers instants par Strasbourg.

L’OM critique l’arbitrage

L’entraîneur de l’OM, forcément frustré par ce nul concédé dans les derniers instants, s’en est pris à l’arbitrage. « Je pense qu’aujourd’hui, l’élément important c’est le carton rouge. L’arbitre s’est trompé et pour moi c’est un rouge inexistant », a pesté Igor Tudor, mécontent du carton rouge attribué à Leonardo Balerdi. Même si l’OM a perdu deux points importants, il n’y a pas de quoi paniquer. C’est d’ailleurs le message que souhaite faire passer Pascal Olmeta qui a du mal à comprendre tous les commentaires négatifs.

«Au moindre coup de moins bien, on dit que rien ne va ?»