OM : En plein calvaire, un joueur se fait fracasser

Arnaud De Kanel

Depuis la rencontre face au PSG perdue 3 buts à 0, l'OM avance avec beaucoup de mal. Symbole du coup d'arrêt marseillais, Nuno Tavares n'est pas épargné ces derniers temps. Et sa prestation face au Racing Club de Strasbourg dimanche soir ne devrait pas l'aider à regagner l'amour de ses supporters.

Les temps sont durs à l'OM en ce moment. De nouveau accroché en fin de match par le RC Strasbourg comme lors du match aller, les hommes d'Igor Tudor ont manqué l'occasion de creuser l'écart sur l'AS Monaco et le RC Lens. Outre Leonardo Balerdi, Nuno Tavares traverse une très mauvaise période. Les critiques fusent à son sujet du côté de Marseille.

Deschamps reçoit un message caché… à l’OM ! https://t.co/3tbSGjrLjH pic.twitter.com/tdel2ttJYV — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Pour Di Meco, Tavares est «agaçant»

Le joueur prêté par Arsenal a souvent été critiqué pour son errements défensifs. C'est sur cet aspect en particulier qu'Eric Di Meco émet des réserves sur son véritable niveau. « Le gros problème avec lui, et je l’avais identifié dès ses premiers matches, est qu’il a de trop grosses lacunes défensives pour être défenseur. D’un autre côté, il n’est pas assez fort offensivement et a trop de déchet pour être attaquant. Même dans le système à trois centraux utilisé par Igor Tudor, qui est le seul où il peut jouer, il faut être vigilant de son côté. Je ne l’ai pas vu progresser alors qu’il a eu beaucoup de temps de jeu et qu’il est venu en prêt d’Arsenal pour ça, à l’image de Saliba qui est devenu international à l’OM. Il a toujours les mêmes défauts et les mêmes qualités qu’en début de saison, et quand le niveau monte d’un cran comme contre Paris, Tottenham ou Francfort, il disparaît. (…) Il est agaçant ces derniers temps. Comment penser autrement quand on voit sa manière de se replacer quand il perd le ballon. Il est jeune et a un gros potentiel mais il va falloir qu’il progresse dans tous les secteurs », a-t-il analysé pour le journal La Provence .

«Nuno Tavares est insupportable à voir»