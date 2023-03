L’OM s'agace, il dénonce une «injustice»

Arnaud De Kanel

Nouvelle soirée cauchemardesque au Stade Vélodrome dimanche soir. L'OM ne parvient plus à gagner dans son antre et s'est encore fait rejoindre dans les derniers instants contre Strasbourg. Les Marseillais sont-ils traumatisés à l'idée de jouer devant leurs fans ? Pour Igor Tudor, la réponse est non. Le tournant du match a été la décision d'exclure Leonardo Balerdi.

L'OM n'y arrive plus au Vélodrome. Après la claque reçue par le PSG (3-0) et l'humiliante élimination contre Annecy, les hommes d'Igor Tudor ne gagnent plus un match à domicile. Ils pouvaient pourtant espérer surfer sur la vague de la victoire importante acquise à Rennes le week-end passé, mais ils ont préféré se saborder d'entrée à l'image de Leonardo Balerdi, exclu après une faute pour le moins inutile. Si la faute est évidente, le carton rouge l'est un peu moins et les avis divergent. De son côté, Igor Tudor estime que l'OM a été pénalisé par une erreur d'arbitrage flagrante.

«L'arbitre s'est trompé»

De passage en conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor n'a pas caché sa colère envers l'arbitrage. « Un soucis mental au Vélodrome ? Non. Pour moi, ce qui fait la différence sur ce match, c'est le carton rouge inexistant (attribué à Balerdi, 29e). L'arbitre (M. Pignard) s'est trompé car il n'a pas compris la différence que moi, j'ai connu en tant que joueur, entre le fait d'être simplement touché et celui d'être vraiment poussé », peste l'entraineur de l'OM.

«Cela fait deux injustices qu'on subit»