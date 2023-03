Un «Tank» à l’OM, il s’agace

Thibault Morlain

A l’hiver 2022, l’OM a profité d’une bonne affaire à Arsenal, récupérant gratuitement Sead Kolasinac, libéré de son contrat par les Gunners. Le Bosnien a alors posé ses valises sur la Canebière, étant aujourd’hui un joueur important du schéma d’Igor Tudor. Et si certains surnomment Kolasinac « le Tank », cela ne lui plait visiblement pas.

A l’instar de William Saliba, Matteo Guendouzi et plus récemment Nuno Tavares, Sead Kolasinac a lui aussi emprunté le chemin reliant Londres à Marseille. En janvier 2022, le Bosnien a quitté Arsenal pour s’engager avec l’OM. Un nouveau chapitre pour lui, qui n’a pas été simple au début. Critiqué, Kolasinac a réussi à inverser la tendance au point d’être aujourd’hui l’un des soldats les plus précieux d’Igor Tudor.

« Ça le ramène à un simple bourrin »

Ancien adjoint de la sélection de Bosnie-Herzégovine, Stéphane Gilli s’est confié ce dimanche à L’Equipe sur Sead Kolasinac. Il a alors évoqué le surnom du joueur de l’OM, qui préfère qu’on l’appelle « Seo » plutôt que « le Tank ». « Il aime qu'on le surnomme ainsi, et pas le "Tank", qui est trop réducteur, le ramène à un simple bourrin. Seo est bien plus que ça, il paraît méchant sur le terrain, mais se révèle très doux en dehors », a expliqué Gili.

« Il dégage une puissance physique impressionnante »