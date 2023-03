L’OM délivré, l’incroyable révélation

Arnaud De Kanel

Touchés moralement après les défaites face au PSG et Annecy, les joueurs de l'OM ont relevé la tête sur la pelouse du Stade Rennais. Dans un match bien mal embarqué, Sead Kolasinac a délivré les siens d'une tête rageuse, bien servi par Cengiz Ünder à la suite d'un coup franc joué rapidement. Jordan Veretout a expliqué le coup de malice de son coéquipier turc.

L'OM cherchait son sauveur, c'est Sead Kolasinac qui a décidé de porter le costume. Unique buteur de la rencontre, le défenseur bosnien a permis au club phocéen de s'imposer contre le Stade Rennais. C'est sur un coup franc joué rapidement par Jordan Veretout et Cengiz Ünder que le but est venu. Après avoir pris connaissance de la méthode arbitrale prônée par l'homme en noir et remarqué l'attentisme de la défense rennaise, l'ailier turc a demandé le ballon à l'international français. Esseulé, il ne s'est pas fait prier pour adresser un caviar à Kolasinac. Avant dernier passeur de l'action, Jordan Veretout a commenté cette ruse d'Ünder.

Ünder avait tout vu

« Cengiz a vu que les Rennais discutaient entre eux et que l’arbitre nous laissait jouer les coups francs rapidement depuis le coup d’envoi », a avoué Jordan Veretout en zone mixte après la rencontre. Le milieu de terrain olympien se satisfait également de la réaction de ses partenaires après cette semaine ô combien compliquée.

«Il faut retenir l’état d’esprit et la réaction»