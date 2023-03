Il libère l’OM et se lâche totalement

Thomas Bourseau

L’OM sortait de deux cuisants revers en Ligue 1 et en Coupe de France au moment d’affronter le Stade Rennais dimanche soir. Seul buteur de la rencontre, Sead Kolasinac a évoqué la notion de respect qui est capitale envers l’OM.

A l’OM, ce sont les montagnes russes ces dernières semaines. Après avoir mis un terme à une malédiction de plus de dix ans le 8 février dernier en battant le PSG au Vélodrome (2-1), l’Olympique de Marseille n’a pas su réitérer cette performance le 26 février en se faisant corriger à domicile en Ligue 1 par ce même PSG (3-0) puis en sortant par la petite porte en 1/4 de finale de Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 aux tirs au but) en milieu de semaine dernière.

Sauveur de l’OM, Sead Kolasinac apporte de la sérénité à Marseille

Alors le choc face au Stade Rennais au Roazhon Park dimanche était devenu primordial. D’autant plus que l’AS Monaco avait été tenu en échec dimanche après-midi à Troyes (2-2) et le nul entre Lens et le LOSC samedi (1-1) était l’occasion idéale pour l’OM de prendre un peu d’air au classement. Et grâce à Sead Kolasinac, seul buteur de la rencontre de dimanche soir (1-0), c’est désormais chose faite. L’OM a quatre points d’avance sur ses premiers poursuivants que sont l’ASM et Lens.

«Cette semaine on s’est dit qu’il fallait respecter le club»