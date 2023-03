«J’avais peur» : Clashé par une star de l’OM, il lâche une punchline

Pierrick Levallet

Après avoir fait chuter le PSG, l'OM s'est fait éliminer de la Coupe de France par Annecy mercredi dernier. Cette rencontre avait d'ailleurs une saveur particulière pour Alexy Bosetti, clashé par Dimitri Payet quelques années plus tôt. L'attaquant de 29 ans n'a d'ailleurs pas manqué de lui répondre après la qualification de son équipe.

Après avoir éliminé le PSG, l’OM affrontait Annecy en Coupe de France. Le club phocéen faisait naturellement office de favori face à la formation de Ligue 2. Mais pourtant, c’est bien Annecy qui s’est imposé après une longue séance de tirs au but. D’ailleurs, cette rencontre avait une saveur particulière pour Alexy Bosetti.

L’OM a raté le coche sur le mercato https://t.co/RKpen5Ez9P pic.twitter.com/KM9ZdOAkos — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Payet a clashé Bosetti en 2020

En 2020, l’attaquant d’Annecy s’était pris le bec avec Dimitri Payet sur les réseaux sociaux. « Ça ne m'a pas fait rire. Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. C'est comme si moi, je chambrais Payet, on est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin » avait lancé Alexy Bosetti au micro d’ Eurosport après le chambrage de Dimitri Payet envers Neymar suite au succès de l’OM au Parc des Princes (0-1). « Et ensuite je t’achèterais toi Alexy Bosetti pour te mettre devant chez moi parce que malheureusement tu n’as pas le niveau pour être dans mon jardin » lui avait alors rétorqué la star de l’OM sur Twitter .

«Impossible que je me fasse éliminer au Vélodrome»