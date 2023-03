Fiasco pour l’OM, la méfiance règne

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après deux défaites de suite, l’OM se déplace sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche. Un match compliqué pour Marseille qui doit l’emporter pour conserver sa deuxième place. Côté breton, on se méfie de l’OM, même si la situation actuelle est difficile pour le club olympien.

L’OM a perdu gros en quatre jours. Battu par le PSG et Annecy, Marseille a l’obligation de réagir dès dimanche face au Stade Rennais. Un match important que les hommes d’Igor Tudor doivent gagner, sous peine de voir les Bretons revenir à seulement trois points. Pendant que l’AS Monaco attend un nouveaux faux-pas marseillais…

Rennes craint l’OM

Cependant, même si l’OM vient de perdre deux matchs de rang, le Stade Rennais est conscient que cette rencontre sera difficile. Interrogé par Foot Mercato , Baptiste Santamaria s’attend à un gros match.

«Ça reste une grande équipe»