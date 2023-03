Gros coup de gueule à l’OM, «on n’a pas le temps de pleurer»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après l’élimination catastrophe en Coupe de France contre Annecy, l’OM retrouve le championnat dimanche. Les Marseillais se déplacent sur la pelouse du Stade Rennais, un match compliqué pour l’OM qui vient de perdre deux fois de suite. Igor Tudor a toutefois conscience que le club olympien n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort.

L’OM a sombré mercredi soir. Opposé à Annecy en quart de finale de la Coupe de France, Marseille s’est incliné aux tirs au but. Un dénouement cruel pour les Olympiens mais presque logique tant la performance de l’OM n’avait rien d’une équipe qui joue la Ligue des Champions.

L’OM doit repartir de l’avant

Mais Marseille doit rebondir dès dimanche soir. L’OM a un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais et en cas de succès, les hommes d’Igor Tudor repartiraient de l’avant de la plus belle des manières.

«On n'a pas le temps de pleurer»