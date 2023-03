«Pas là pour faire de cadeaux» : Après le fiasco, il veut enfoncer l’OM

Hugo Chirossel

Après sa lourde défaite à domicile contre le PSG le week-end dernier (0-3), l’OM a enchaîné par une élimination face à Annecy mercredi, en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 6-7 aux t.a.b.). Une nouvelle rencontre compliquée attend les hommes d’Igor Tudor, puisqu’ils se déplaceront sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir en championnat. À cette occasion, Benjamin Bourigeaud compte bien enfoncer un peu plus les Marseillais.

En quatre jours, l’Olympique de Marseille a vu tous ses espoirs s’envoler. Battu par le PSG dans Le Classique le week-end dernier (0-3), les hommes d’Igor Tudor ont été éliminés de la Coupe de France contre Annecy mercredi (2-2, 6-7 aux t.a.b.). Désormais, il ne reste plus qu’un seul objectif aux Olympiens d’ici à la fin de la saison : sécuriser leur deuxième place en Ligue 1. Cela commencera par un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir, qui en cas de victoire reviendrait à trois points de l’OM.

Le clash continue, une ancienne star de l’OM monte au créneau https://t.co/APhCmYbBRk pic.twitter.com/X7KQsZ7WLO — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

«Ce sera à nous de mettre le troisième coup»

« Forcément ils vont essayer de réagir assez rapidement », a confié Benjamin Bourigeaud ce vendredi en conférence de presse. « Après nous sommes concentrés sur nous-mêmes. On a beaucoup travaillé cette semaine sur ce qu’il y avait à faire pour essayer de les mettre en difficulté. Ce sera à nous de mettre le troisième coup s’il faut mettre le troisième coup. C’est sûr qu’ils sortent d’une semaine assez compliquée mais nous ne serons pas là pour faire de cadeaux, surtout à domicile. »

« On a beaucoup travaillé cette semaine de façon tactique »