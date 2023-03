«La pire défaite de ma carrière» : Il vit un véritable cauchemar avec l'OM

La rédaction

Lors de la défaite de l'Olympique de Marseille face à Annecy pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, Alexis Sanchez a vécu un véritable cauchemar en ayant notamment raté un penalty à la 85ème qui aurait peut être pu permettre à l'OM de rendre la fin de match folle et ne pas aller aux tirs au but. Mais ce ne fut pas le cas, et le Chilien a très mal vécu cette défaite.

Est-il possible d'être un joueur de renommée mondiale, d'avoir remporté 2 Copa America, des titres à la pelle avec le FC Barcelone, détenir 150 sélections avec le Chili et connaître la pire défaite de sa carrière face à Annecy ? Pour Alexis Sanchez, oui et il l'a clairement exprimé en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement de son équipe de l'OM à Rennes lors de la 26ème journée de Ligue 1.

« La pire défaite de ma carrière »

Lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match, Alexis Sanchez a évidemment dû revenir sur la défaite de l'OM face à Annecy en Coupe de France : « Une défaite dure contre Annecy. Pour moi comme pour tout le monde. Je crois que c'est la pire défaite de ma carrière. Dans le vestiaire on sentait cette tristesse. »

« Présenter nos excuses à nos supporters »