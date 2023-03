C’est la crise, il doit «remettre de l’ordre» à l’OM

Axel Cornic

Le début d’année semblait radieux à l’Olympique de Marseille, mais tout a changé en seulement quelques jours. Les hommes d’Igor Tudor ont en efet perdu en Ligue 1 face au grand rival du Paris Saint-Germain (0-3), mais ont surtout chuté en quart de finale de Coupe de France, avec une élimination incroyable face à Annecy (2-2, 6-7 tab). Désormais, il va falloir trouver la solution pour se relancer…

Que se passe-t-il à Marseille ? Il y a quelques jours encore, c’était la folie autour de l’OM et certains parlaient déjà d’un possible titre en Ligue 1, au nez et à la barbe du PSG. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu.

«Ça peut tuer toute une saison» : Il tire la sonnette d'alarme pour l'OM https://t.co/sNE6V6pfSF pic.twitter.com/Ap7GSIJQzS — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Un tournant dans la saison de l’OM

Car l’OM a reçu une véritable leçon de la part du PSG, qui ne traverse pourtant pas la meilleure période de sa saison. Cette défaite n’est pas catastrophique pour les Marseillais qui ont évité de se faire rattraper par l’AS Monaco et le RC Lens, mais semble tout de même être un coup dur pour les ambitions du club. Il ne faut d’ailleurs pas oublier l’échec cuisant en Ligue des Champions, puisque l’OM est sorti dès la phase de poules à l’automne dernier.

« Le public vous entraîne dans un sens comme dans l’autre de façon extrême »