«C’est une folie» : L’OM hallucine totalement

Éliminé aux tirs au but contre Annecy, mercredi soir, l’OM a laissé filer l’opportunité de remporter sa première Coupe de France depuis 1989. Pire encore, après la lourde défaite contre le PSG dimanche, les Marseillais se dirigent une nouvelle fois vers une saison blanche. Igor Tudor accuse le coup.

Distancé par le PSG en Ligue 1 et éliminé des Coupes d'Europe depuis plusieurs mois, l'OM faisait de la Coupe de France un réel objectif et semblait idéalement placé pour décrocher ce trophée après lequel courent les Marseillais depuis 1989. Et pour cause, après avoir éliminé le PSG, le club phocéen recevait Annecy en quart de finale. Mais c'est finalement le club de Ligue 2 qui s'est imposé, et Igor Tudor ne cache pas sa déception.

Tudor ne digère pas la défaite

« C’est une grande déception et une grande tristesse, on est éliminé après battu le PSG et Rennes, c’est une folie… honnêtement c’est difficile pour moi de rentrer dans les détails pour expliquer cette défaite… Non il n’y a pas de cassure au sein du groupe, c’était plus de la tristesse dans le vestiaire. Je ne pense pas que mes joueurs aient sous-estimé leurs adversaires. Eux ont fait un grand match, honnêtement je ne m’attendais pas à un tel niveau pour une Ligue 2 », reconnaît l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

«On est désolé»