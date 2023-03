«Une grosse faute professionnelle» : La terrible désillusion de l'OM

Thibault Morlain

Après avoir éliminé le PSG en Coupe de France au tour précédent, l'OM était plus que jamais le favori de la Coupe de France. C'était finalement sans compter sur... Annecy. Ce mercredi, le pensionnaire de Ligue 2 est venu réaliser l'exploit de sortir les hommes d'Igor Tudor au Vélodrome. Forcément, les têtes étaient basses côté phocéen après le coup de sifflet final et Valentin Rongier a eu des propos très forts.

L'OM ne remportera donc pas la Coupe de France cette saison. Opposés à Annecy ce mercredi en quart de finale, les Phocéens ont chuté au Vélodrome, s'inclinant aux tirs au but après avoir arraché l'égalisation au bout du temps additionnel. On ne s'attendait toutefois pas à une telle déconvenue pour l'OM, encore plus après avoir éliminé le PSG au tour précédent. Mais durant cette rencontre, les joueurs d'Igor Tudor ont été dépassés par les pensionnaires de Ligue 2, qui sont ainsi venus réaliser l'exploit.

« Plus que de la déception, il y a de l'énervement »

Du côté de l'OM, on est donc tombé de très haut avec cette défaite en Coupe de France. Et après la rencontre, Valentin Rongier, capitaine phocéen, n'a pas hésité à parler de « faute professionnelle ». « Plus que de la déception, il y a de l'énervement. Il faut qu'on assume maintenant. C'est une grosse faute professionnelle. On a trop respecté Annecy, ils ont joué sans complexe. On avait fait le plus dur en marquant. On doit gagner le match avant les tirs au but. On est chez nous et on doit montrer notre supériorité du début à la fin contre une Ligue 2. On n'a pas réussi à le faire », a-t-il lâché au micro de BeIN Sports .

« C'est tout dans la tête »