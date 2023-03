«C'est incroyable», il hallucine totalement à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison durant laquelle il a beaucoup alterné avec Steve Mandanda, Pau Lopez est cette fois-ci titulaire indiscutable à l'OM. Et l'Espagnol reconnaît qu'il est très impressionné par l'ambiance au Stade Vélodrome où les Marseillais à guichets fermés quasiment tous les matches.

Durant l'été 2021, Pau Lopez a débarqué à l'OM où il a poussé sur le banc Steve Mandanda, légende du club marseillais. Et pendant que l'option d'achat de l'Espagnol était levée, le Français quittait quant à lui la Canebière pour s'engager avec le Stade Rennais. Par conséquent, Pau Lopez est titulaire indiscutable cette saison et il se dit impressionné par l'ambiance au Stade Vélodrome.

Pau Lopez impressionné par le Vélodrome

« Pour moi, c'est incroyable. A chaque fois que je peux jouer au Vélodrome, que ce soit contre le PSG ou Annecy, c'est toujours à guichets fermés. Et pour nous c'est incroyable », assure le portier espagnol dans une interview accordée à beIN SPORTS .

«C'est peut-être la meilleure saison que j'ai jouée»