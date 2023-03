Une star de l’OM mécontente, une décision radicale est prise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé l’été dernier à l’OM, Alexis Sanchez a rapidement pris ses marques dans sa nouvelle équipe. Même s’il brille en tant qu’attaquant de pointe, l’international chilien préférerait jouer un cran plus bas, ce qui est possible depuis l’arrivée de Vitinha. Mais Igor Tudor ne semble pas emballé.

Ce n’est pas une nouveauté, Alexis Sanchez n’évolue pas à son poste de prédilection depuis son arrivée à l’OM. L’attaquant chilien a longtemps réclamé un buteur pour jouer à ses côtés et il est arrivé cet hiver. Vitinha a signé à l’OM pour un montant record de 32M€ mais pour le moment, Igor Tudor ne lui a pas vraiment donné sa chance.

Sanchez associé à Vitinha ?

Pourtant, quand l’attaquant portugais s’est engagé avec l’OM, l’idée de descendre Alexis Sanchez d’un cran a pris de l’envergure. Cela aurait permis une intégration plus facile pour Vitinha mais surtout à Sanchez de retrouver un poste où il a brillé pendant de nombreuses saisons.

Tudor n’est pas emballé