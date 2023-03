Catastrophe à l'OM, attention à la malédiction ?

Hugo Chirossel

Trois jours après Le Classique perdu à domicile face au PSG, l’OM reçoit le FC Annecy ce mercredi soir, en quarts de finale de la Coupe de France. S’ils ont réussi à se défaire de Hyères (N2), en 32es de finale, les Marseillais ont souvent été éliminés face à des équipes évoluant à un niveau inférieur ces dernières années. Un scénario qu’ils vont tout faire pour éviter cette fois-ci.

Largement battu par le Paris Saint-Germain dimanche dernier (0-3), l’Olympique de Marseille a visiblement vu ses rêves de titre de champion de France s’envoler. Si l’objectif des Olympiens d’ici à la fin de la saison sera d’assurer leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, remporter la Coupe de France fait également partie de leurs ambitions. Dans cette optique, l’OM devra se défaire du FC Annecy ce mercredi soir à l’Orange Vélodrome en quarts de finale. Si sur le papier jouer face à un club de Ligue 2 ne devrait pas trop poser de soucis aux Marseillais, ces derniers ont souvent été éliminés par des « petites » équipes au cours des dernières années.

Un clash est évité avec l'OM https://t.co/SWl2giAAhr pic.twitter.com/gZCrPRIAPF — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Carquefou (CFA2) en 2008

La défaite la plus retentissante reste probablement celle face à Carquefou (1-0), lors de la saison 2007-2008. Le club de la périphérie nantaise, évoluant alors en CFA2, avait accueilli les Marseillais dans un stade de la Beaujoire en feu. Emmené par Djibril Cissé et Samir Nasri notamment, l’OM n’avait pas su réagir après avoir concédé l’ouverture du score à la septième minute de jeu et s’était incliné dès les huitièmes de finale.

Evian-Thonon-Gaillard (L2) en 2011

Trois ans plus tard, avec Didier Deschamps en tant qu’entraîneur, l’OM s’était déplacé sur la pelouse d’Evian-Thonon-Gaillard (L2) en 2011, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Champion de France en titre, le club marseillais était rapidement mené de deux buts, après des réalisations de Cédric Barbosa et Yannick Sagbo. Auteur d’un but contre son camp, Cédric Cambon avait réduit l’écart au score à l’heure de jeu, avant que Kévin Bérigaud ne scelle définitivement la victoire de l’ETG en fin de match (3-1).

Quevilly (National) en 2012

La saison suivante, l’OM se déplaçait sur la pelouse de Quevilly, alors pensionnaire de National, en quarts de finale. Menés au score dès la sixième minute après un but de Julien Valéro, les Olympiens avaient égalisé dans les dernières minutes du temps additionnel par l’intermédiaire de Loïc Rémy. Ce dernier avait de nouveau été buteur en prolongation, mais c’était sans compter sur Jean-Christophe Ayina, auteur d’un doublé pour offrir la qualification à Quevilly avant même la séance de tirs au but (3-2 a.p).

Grenoble (CFA) en 2015

Alors premier du championnat, l’OM s’était incliné face à Grenoble (CFA) dès les 32es de finale lors de la saison 2014-2015. Une rencontre riche en buts et au cours de laquelle les Marseillais avaient mené au score par trois fois, grâce à un doublé d’André-Pierre Gignac et une réalisation d’André Ayew. C’était sans compter sur l’égalisation de Selim Bengriba dans le temps additionnel de la prolongation, envoyant les deux équipes aux tirs au but. Florian Thauvin avait raté sa tentative, ce qui avait entrainé l’élimination des hommes de Marcelo Bielsa (3-3, 5 tab à 4).

Andrézieux (N2) en 2019

Comme contre l’ETG et Grenoble, le parcours de l’OM en Coupe de France s’était arrêté au stade des 32es de finale lors de la saison 2018-2019. Andrézieux, club évoluant National 2, avait réussi à éliminer l’Olympique de Marseille de Rudi Garcia au stade Geoffroy-Guichard, grâce à des buts de Bryan Ngwabije et Florian Milla, infligeant ainsi un septième match sans victoire aux Marseillais.

Le Canet (N2) 2021

Enfin, il ne faut pas remonter très loin pour retrouver la dernière élimination de l’OM face à un « petit » de la compétition. Il y a deux ans, Canet-en-Roussillon avait réussi l’exploit de sortir les Olympiens dès les 16es de finale (2-1). Jérémy Posteraro avait inscrit un magnifique coup franc pour donner l’avantage à son équipe, avant l’égalisation d’Arkadiusz Milik. Le Canet RFC avait inscrit un second but en deuxième période par l’intermédiaire de Yohan Baï, éliminant ainsi l’OM (2-1).