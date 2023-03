Une star de l’OM prépare un retour fracassant

La rédaction

Véritable pilier de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Dimitri Payet a totalement disparu depuis l’arrivée au club d’Igor Tudor. Ce dernier avait d’ailleurs été vivement critiqué en début de saison pour avoir écarté le capitaine marseillais... mais les résultats ont finalement montré qu’il avait raison, puisqu'en dépit d’une élimination précoce en Ligue des Champions son OM réalise une bonne saison.

Il y a encore quelques mois, on pensait cela impossible. Central dans le dispositif de Jorge Sampaoli jusqu’à la saison dernière, Dimitri Payet est devenu un joker de luxe à l’OM avec l’arrivée d'Igor Tudor. C’est simple, depuis le début de la saison il n’a cumulé que 783 minutes de jeu...

« Payet va montrer quand le coach va faire appel à lui »

Présent en conférence de presse ce mardi, Chancel Mbemba est persuadé qu’il ne faut pas donner pour perdu Dimitri Payet. « Notre capitaine, il bosse » a expliqué le défenseur central de l’OM. « Il attend son heure. Il va montrer quand le coach va faire appel à lui ».

Et après ?

Quoi qu’il arrive, la question de son avenir se poser à un moment ou à un autre, puisque Payet et le plus gros salaire de l’OM et son contrat court jusqu’en juin 2024. Des joueurs comme Ruslan Malinovskyi ou encore Cengiz Ünder semblent avoir pris sa place et cela ne devrait pas s’arranger avec le retour annoncé d’Amine Harit.