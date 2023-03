Zidane - PSG : Nouvelle annonce retentissante

Thibault Morlain

Pour succéder à Christophe Galtier, le PSG penserait à nouveau à Zinedine Zidane. Mais l'ancien du Real Madrid ne serait pas la seule option des Parisiens. En effet, le nom de Thiago Motta est également évoqué, lui l'actuel entraîneur de Bologne en Serie A. Mais voilà qu'un départ du club italien serait encore loin d'être une réalité pour l'ancien joueur du PSG.

Christophe Galtier est pour le moment toujours l'entraîneur du PSG. Mais d'ici peu, ça pourrait bien changer. En effet, en cas d'élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l'ancien de l'OGC Nice pourrait être remercié. Pour le remplacer, le Qatar pense à nouveau à Zinedine Zidane, mais pas seulement... Le nom de Thiago Motta est également associé au PSG, lui qui réalise actuellement de belles choses sur le banc de Bologne. Ancien joueur du club de la capitale, Motta pourrait-il revenir, cette fois en tant qu'entraîneur ?

« Aujourd'hui, il ne pense qu'à Bologne »

Agent de Thiago Motta, Alessandro Canovi s'est confié sur la possibilité que l'entraîneur de Bologne puisse prendre les commandes du PSG. Dans des propos accordés à TMW , il a alors expliqué : « Il a débuté avec les U19 là-bas, nous savons tous ce qu'il a fait là-bas et ce qu'il a représenté pour le club. L'année dernière, Leonardo a dit qu'il l'avait contacté, mais il n'y avait rien de concret. Aujourd'hui, il ne pense qu'à Bologne, il ne pense à rien d'autre. Il a convaincu les joueurs entraînement après entraînement ».

