Le Qatar vend la mèche pour Zidane au PSG

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG en cas de limogeage de Christophe Galtier, Zinedine Zidane est un profil très apprécié par les hautes instances du club, au Qatar. Mais après le large succès dimanche soir sur la pelouse de l’OM, Nasser Al-Khelaïfi a clairement indiqué qu’il n’envisageait aucun changement d’entraîneur pour le moment.

Zinedine Zidane au PSG, faut-il vraiment y croire ? Christophe Galtier, qui a vécu un mois de février très mouvementé avec une série de défaite qui l’avait affaibli, a finalement réussi à redresser la barre lors des deux dernières rencontres face au LOSC (4-3) et surtout l’OM, dimanche soir (3-0). Un regain de crédit pour l’entraîneur du PSG qui semble donc éloigner la piste Zidane pour le moment, et Nasser Al-Khelaïfi a confirmé cette tendance.

« Toujours eu confiance en mon coach »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, le président qatari du PSG a conforté Galtier dans ses fonctions malgré les nombreuses spéculations au sujet de Zidane : « Je suis très heureux, on a fait un grand match ce soir, un grand PSG. J'ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach. On a vraiment fait un grand match. C'est le PSG, c'est notre niveau, on a gagné avec la manière. On a joué contre un grand Marseille. Mais c'est le vrai visage du PSG », a confié le dirigeant.

« Je sais ce qu’il peut donner »