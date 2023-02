Zidane - PSG : Le Qatar calme tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en zone mixte après la large victoire du PSG au stade Vélodrome contre l'OM (3-0), Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour consolider la position de Christophe Galtier, vivement critiqué depuis quelques semaines. Le président du club de la capitale a également assuré que le technicien français n'avait jamais été en danger, repoussant indirectement la piste menant à Zinedine Zidane.

Après une première partie de saison très aboutie et bouclée sans la moindre défaite, le PSG vit un début d'année 2023 bien plus pesant avec notamment une élimination contre l'OM en Coupe de France et des défaites en Ligue 1 à Lens, Rennes ou encore Monaco, sans oublier la victoire du Bayern Munich au Parc des Princes. Par conséquent, les Parisiens devaient très rapidement se ressaisir et après avoir arraché les trois points contre le LOSC (4-3), le PSG a obtenu se revanche dimanche soir en s'imposant très largement au Vélodrome contre l'OM (3-0). Avec une avance de huit points sur le club phocéen, Paris a pris ses distances en tête de la Ligue 1 et Christophe Galtier peut souffler.

«C'est le PSG, c'est notre niveau»

Vivement critiqué depuis le début de l'année, le coach du PSG était même annoncé sur la sellette avec l'ombre de Zinedine Zidane qui a toujours plané au dessus de sa tête. Mais dans la zone mixte du stade Vélodrome, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré très clair. « Je suis très heureux, on a fait un grand match ce soir, un grand PSG. J'ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach. On a vraiment fait un grand match. C'est le PSG, c'est notre niveau, on a gagné avec la manière. On a joué contre un grand Marseille. Mais c'est le vrai visage du PSG », assure le président du club parisien, avant de poursuivre.

«J'ai toujours eu confiance en mon coach»