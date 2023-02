Le PSG s’est planté, une bombe menace le projet QSI

Thomas Bourseau

La «MNM» pourrait voler en éclat cet été et Kylian Mbappé serait susceptible de quitter le PSG. Mécontent du travail effectué sur le mercato par ses dirigeants, le champion du monde pourrait finalement se laisser tenter par les sirènes du Real Madrid.

Le nom de Kylian Mbappé est une nouvelle fois sur toutes les lèvres. Alors qu’il avait décidé de snober le Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge au printemps dernier. Tout était prêt pour que Mbappé débarque en tant qu’agent libre. Mais le 21 mai 2022, le champion du monde tricolore se présentait sur la pelouse du Parc des princes avec son président Nasser Al-Khelaïfi pour y annoncer sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025.

Mbappé mécontent du travail du PSG sur le mercato

Cependant, la dernière année du contrat en question ne serait qu’optionnelle. Ce qui permet à Kylian Mbappé d’être agent libre à l’été 2024 s’il le souhaitait. D’après The Times, l’attaquant du PSG aurait été irrité par l’incapacité de ses dirigeants à considérablement recruter l’été dernier. Les promesses effectuées au niveau de la restructuration de l’effectif n’ont pas été tenues, et Mbappé pourrait s’agiter pour acter son transfert à la prochaine intersaison.

Le Real Madrid sur le coup pour Mbappé