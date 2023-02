C’est confirmé, le PSG prépare une révolution

Thomas Bourseau

Alors que le PSG peut se vanter depuis 2021 d’avoir un trio d’attaque XXL avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, la « MNM » devrait être démantelée avant la fin du prochain mercato. Explications.

En 2017, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Avec la venue d’Antero Henrique en tant que directeur sportif, le Paris Saint-Germain a mis la main sur la relève de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo que semblait être Neymar. Et en toute fin de mercato, le club de la capitale parvenait à mettre la main sur ce qui était le futur du football français : Kylian Mbappé. Et quatre ans plus tard, le PSG avait l’opportunité d’aligner une ligne d’attaque au niveau de la célèbre « MSN » du FC Barcelone, à savoir Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar. En effet, le PSG pouvait dès lors compter sur Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi vu que l’Argentin débarquait gratuitement en août 2021 du FC Barcelone.

Le PSG chercherait à enclencher une révolution avec la «MNM»

D’après les informations circulant dans la presse ces derniers temps, il semblerait que la « MNM » vivrait ses dernières semaines au PSG. La cause ? L’incertitude tournant autour de l’avenir de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en juin prochain, de Neymar, qui ne serait plus le bienvenu au club, mais aussi de Kylian Mbappé qui serait mécontent du travail du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts avec le Real Madrid toujours dans le coup.

Une réduction de 30% de la masse salariale, la fin de la « MNM » ?