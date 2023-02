Ils débarquent à l’OM, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM était parvenu à boucler les arrivées de Ruslan Malinovskyi, mais aussi de Vitinha et d’Azzedine Ounahi. Venus à l’OM à la fin du mois de janvier, les deux derniers joueurs cités ont été surpris par la proximité installée par Igor Tudor, l’entraîneur du club marseillais durant les entraînements.

Arrivés cet hiver à l’OM, Ruslan Malinovskyi, Vitinha et Azzedine Ounahi ont découvert la méthode Igor Tudor. Strict durant les entraînements, le coach de l’OM peut aussi se montrer très protecteur et proche de ses joueurs. Tudor n’hésite pas, non plus, à chambrer ses éléments.

« Tudor est tactile et très chambreur »

Pour un proche du club marseillais, cela n'a rien de nouveau. Igor Tudor a, toujours, eu ce caractère. « Il a un tempérament méditerranéen. Tudor est tactile, plutôt drôle, et très chambreur, souvent en italien, parfois en anglais » a raconté un habitué du vestiaire contacté par RMC Sport.

Ounahi et Vitinha l'ont appris à leurs dépens