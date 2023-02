Révolution à l’OM, l’énorme confidence du vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la fin de la saison dernière, Jorge Sampaoli quittait son poste d’entraîneur de l’OM, à la surprise générale. Pour le remplacer, Pablo Longoria tentait le pari Igor Tudor. Une aventure, qui avait débuté de la pire des manières pour le technicien croate, qui est, finalement, parvenu à conquérir son vestiaire.

La surprise avait été grande. Le 1er juillet dernier, l’OM officialisait le départ de son entraîneur, Jorge Sampaoli. Pourtant, rien ne laisser présager une telle issue pour le technicien argentin, qui était parvenu à qualifier son équipe pour la Ligue des champions. Président de l’OM, Pablo Longoria avait été contraint de trouver une solution en urgence. Après quelques heures de réflexion, le dirigeant espagnol avait décidé d’opter pour la solution Igor Tudor.

Tudor s'est mis le vestiaire dans la poche

Passé par la Juventus et le Hellas Vérone, Igor Tudor avait eu le plus grand mal à mettre le vestiaire dans sa poche. Entier et franc, le technicien s’était attiré les foudres de certains cadres du vestiaire. Comme l’a reconnu un intime du vestiaire à RMC Sport, le changement a été brutal. « Mais une fois que tu l’as compris, tu ne peux pas avoir de soucis » précise-t-il. Finalement, après des semaines de discussions, le technicien est parvenu à rassurer son vestiaire et à installer un climat favorable.

« C'est un coach qui assume ses choix »