L’OM boucle un transfert, voilà le nouveau patron du vestiaire

Arnaud De Kanel

L'OM a pris pour habitude de faire du mercato sa spécialité depuis la nomination de Pablo Longoria, arrivé il y a deux ans dans la cité phocéenne. Cet été, il avait recruté douze joueurs dont Jordan Veretout. Et suite au départ de Steve Mandanda, taulier du vestiaire, c'est par le milieu de terrain que les consignes sont passées.

Depuis la reprise du championnat après la Coupe du monde, un joueur retient particulièrement l'attention à l'OM. Outre Alexis Sanchez, c'est bien Jordan Veretout qui fait parler de lui. En pleine confiance ces derniers temps, il a montré qu'il était indispensable dans le système de jeu d'Igor Tudor et ses prestations impressionnent. Sur le terrain, il est devenu un véritable taulier d'un OM qui se cherchait un leader après le départ de Steve Mandanda et la mise sur le banc de Dimitri Payet, le tout six mois après son arrivée.

Veretout a très vite compris la méthode Tudor

Le courant est immédiatement passé entre Igor Tudor et Jordan Veretout. Arrivé de l'AS Roma, le milieu de terrain était l'un des seuls à parler italien comme le souligne L'Equipe . Forcément, la communication a été facilitée et Veretout en jouit pour dépasser sa fonction de simple joueur.

Tudor a un nouveau relai dans le vestiaire