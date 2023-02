Attaqué, un joueur de l’OM a vécu un calvaire

Arnaud De Kanel

A l'instar de Chancel Mbemba, Jonathan Clauss ou encore Alexis Sanchez, Jordan Veretout a rejoint l'OM l'été dernier. Mais avant même l'annonce de son transfert, les supporters marseillais s'étaient opposés à sa venue sur les réseaux sociaux en raison d'une histoire familiale le concernant. Des attaques qui ont profondément touché Jordan Veretout.

En début de saison, on était encore loin d'imaginer l'importance qu'allait prendre Jordan Veretout à l'OM. Après des premiers mois compliqués, il a relevé la tête et est rapidement devenu incontournable aux yeux d'Igor Tudor. Pourtant, les supporters de l'OM ne lui avaient pas fait de cadeau à son arrivée.

Un traître à l'OM ? Ça chauffe en interne https://t.co/5A0hw3Xq9t pic.twitter.com/PcgRVOnVKH — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Veretout pris en grippe par le Vélodrome

La signature de Jordan Veretout à l'OM avait tout d'une catastrophe industrielle. Dès l'annonce de la rumeur de sa venue, les fans s'étaient emparés du sujet sur les réseaux sociaux pour s'opposer à son transfert. En effet, le milieu de terrain aurait payé un avocat pour que le père de sa femme, accusé puis condamné à deux ans de prison ferme pour une agression sexuelle sur sa fille (la belle sœur du joueur) aujourd’hui âgée de 22 ans. Lors de sa présentation, Pablo Longoria était monté au créneau pour voler au secours de sa nouvelle recrue. Or, le message n'était pas passé. A l'annonce de son nom, Veretout, comme Igor Tudor, était copieusement sifflé par le public du Stade Vélodrome. Certains supporters l'appellent encore « le numéro 27 » plutôt que par son nom et son prénom. Mais ce n'est rien par rapport aux autres types de messages qu'il a pu recevoir. Et forcément, le joueur a très mal vécu ça.

Les attaques ont touché Veretout