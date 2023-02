Mercato : Le PSG va pouvoir retenter ce gros transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival alors que Luis Campos cherchait absolument à attirer un nouveau défenseur central, Axel Disasi avait finalement décidé de rester à l’AS Monaco. Mais l’international français a de nouvelles ambitions pour le prochain mercato, ce qui pourrait donc faire les affaires du PSG.

« Un intérêt du PSG cet été ? C’est toujours plaisant d’être associé à Paris. Je suis quelqu’un d’ambitieux et c’est un club ambitieux. Oui, il y a eu des contacts. Après, je me sens bien à Monaco », avait révélé Axel Disasi en septembre dernier au micro de RMC Sport, confirmant donc avoir été approché par le PSG durant le mercato estival.

Le PSG veut du sang neuf en défense

Le robuste défenseur français de l’AS Monaco était donc l’une des alternatives activées par Luis Campos après Milan Skriniar, qui était la priorité absolue du PSG à ce poste. Finalement, le dirigeant portugais a remis sa quête d’un nouveau défenseur au prochain mercato, et Disasi devrait cette fois-ci se rendre disponible…

Disasi veut changer d’air

Comme l’a révélé Téléfoot dimanche, Axel Disasi (24 ans) envisage en effet de quitter l’AS Monaco en fin de saison, et le PSG pourrait donc retenter sa chance avec davantage de réussite. Bémol : Luis Campos ne sera pas seul dans ce dossier, puisque l’international français figure également sur les tablettes de Manchester United et du Bayern Munich.