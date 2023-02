C’est confirmé, le PSG a tenté un gros coup sur le mercato

Arnaud De Kanel

Désireux de renforcer son secteur défensif suite à l'arrivée de Christophe Galtier qui souhaitait jouer avec une défense à trois, le PSG s'est confronté au mur érigé par l'Inter Milan pour Milan Skriniar. Ainsi, Luis Campos s'était rabattu sur un coup de dernière minute en Ligue 1. L'intérêt du club de la capitale était réel et il pourrait se concrétiser l'été prochain.

Avant de connaitre cette terrible crise qui secoue le club de la capitale depuis plusieurs semaines maintenant, c'est un PSG bien plus serein qui abordait la nouvelle saison. Serein certes, mais pas renforcé dans le secteur défensif. Priorité absolue, Milan Skriniar avait été retenu jusqu'à la dernière minute par l'Inter Milan et le PSG avait donc décidé de se rabattre, trop tardivement, sur Axel Disasi, en vain. Or, une fenêtre de tir pourrait s'ouvrir.

Le PSG a sondé Disasi

D'après les informations de Téléfoot , le PSG aurait pris des renseignements l'été dernier auprès de l'AS Monaco concernant Axel Disasi. Bien décidé à conserver son joueur, le club de la Principauté avait immédiatement mis fin aux discussions.

Un départ prévu cet été pour Disasi ?