Arrivé au PSG, il lâche un énorme aveu

Arnaud De Kanel

Avant le choc entre l'OM et le PSG qui se tiendra ce dimanche soir au Stade Vélodrome, la pression est sur les épaules de Christophe Galtier. Le coach parisien se sait en danger, lui qui semble avoir totalement perdu son vestiaire. Il est revenu sur son arrivée au PSG et a décrit le sentiment qui le ronge depuis qu'il a accepté ce poste.

Après un court passage d'une saison à l'OGC Nice, Christophe Galtier profitait du limogeage de Mauricio Pochettino et de ses excellentes relations avec Luis Campos pour débarquer au PSG. S'il a plutôt bien débuté son aventure, la suite s'est gâtée. Notamment depuis la Coupe du monde puisque son équipe tourne au ralenti. Il vit avec un poids supplémentaire sur le dos.

Ancien de l'OM désormais entraîneur du PSG... Faites le quiz sur Christophe Galtier https://t.co/a6zCrbW3sO pic.twitter.com/UbLik5E7md — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Avant l'OM, le PSG n'y arrive plus

Le PSG montre un visage inquiétant ces derniers temps. Défaite par le Bayern Munich, l'OM, Lens, Monaco et Rennes, tenu en échec par Reims et difficile vainqueur de Lille, l'équipe de Christophe Galtier n'a plus le droit à l'erreur. Bien qu'il soit satisfait de sa nouvelle fonction, le coach du PSG reconnait vivre avec une pression supplémentaire.

«Ça me mets une grosse pression»