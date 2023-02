Kylian Mbappé fait trembler l'OM

La rédaction

Ce dimanche 25 février aura lieu le dernier « Classique » de l'année entre le PSG et l'OM. L'occasion de faire « la belle » puisque avant cette troisième confrontation entre les deux équipes, le PSG est sorti vainqueur en octobre dernier au Parc des Princes (1-0), et l'OM, plus récemment au Vélodrome ce mois-ci en Coupe de France (2-1). Le PSG aura certainement à cœur de prendre sa revanche et il le fera avec un allié de poids, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ne sera sans doute pas acclamé par le Vélodrome comme le stade Bollaert de Lens ou le Roazhon Park de Rennes ont fait, après ses prestations exceptionnelles durant la Coupe du Monde. Peu importe pour lui, car il est invaincu depuis ses débuts en professionnel face à l'OM. Son retour est donc une sacrée arme pour le PSG, dans ce match capital pour le titre.

Invincible

13 matchs face à l'OM et 0 défaite pour Kylian Mbappé. Toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a remporté 11 matchs et concédé seulement deux fois le match nul. Lors des deux dernières défaites du PSG face à l'OM, au Parc des Princes en 2020 (0-1) et au Vélodrome il y a deux semaines (1-2), le natif de Bondy était à chaque fois absent. Ses deux premiers matchs face à l'OM furent avec Monaco avec qui il a scoré une fois et remporté les deux parties, une en Ligue 1, en janvier 2017, lorsque la France entière découvrait le talent de son futur champion du monde et une en mars, en Coupe de France ou KM7 avait participé à la victoire de son équipe, au Vélodrome, 4-3.

Serial buteur

En plus de cette série d'invincibilité de 13 matchs face aux Olympiens, Kylian Mbappé ne fait pas dans la dentelle lorsqu'il affronte l'OM. Au total, il a marqué huit buts depuis 2017 face à Marseille et réalisé deux passes décisives. Cependant, l'OM n'est pas sa proie favorite, car Montpellier et Dijon ont tous les deux encaissé 12 buts de la part de l'international français. Si on fait un calcul savant, Kylian Mbappé en est à 0,72 but par match face à l'OM.