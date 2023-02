OM - PSG : Le Classico arrive, testez-vous sur le choc de la Ligue 1

La rédaction

La rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est finalement relativement récente dans l’histoire du football, prenant réellement sa source vers la fin des années 80. Mais elle n’en reste pas moins vive depuis, laissant plusieurs affrontements de légende derrière elle. Petit quizz sur les duels OM-PSG.

Si la rivalité entre Marseille et Paris parait inscrite dans l’histoire de France, celle entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain apparaît plus récente. Si les deux clubs n’ont bien sûr jamais été « amis », ce n’est vraiment qu’à partir de la fin des années 80 que la rivalité sportive entre Marseille et Paris a commencé à s’intensifier, alors que les deux clubs jouaient alors la victoire dans le championnat de France. Cette rivalité s’est ensuite exacerbée dans les années 90, avec l’arrivée de Canal Plus, comme actionnaire principale du PSG, les deux équipes apparaissant alors comme les plus ambitieuses du championnat de France. Les clasicos étaient alors de véritables combats, d’autant que les deux équipes ne manquaient pas de guerriers prêts à en découdre.

Le retour de l’OM

Depuis, cette rivalité ne s’est pas apaisée, même si la différence de niveau ayant séparé les équipes depuis l’arrivée des Qataris au PSG a un peu nivelé les matches et tempéré les ardeurs. Pour autant, avec le retour au premier plan de l’OM cette saison, sous les ordres d’Igor Tudor, les supporters marseillais y croient de nouveau. La belle victoire obtenue par le club phocéen lors des huitièmes de finale de Coupe de France est venue valider cette impression qu’entre les deux équipes l’écart s’était à nouveau resserré, ce qui ne manquera pas de redonner un nouvel éclat aux Clasicos.



Quant au palmarès global, il reste à l’avantage du Paris Saint-Germain, qui a forcément creusé l’écart depuis une dizaine d’années, mais en championnat, le bilan est relativement équilibré. Même s’il a beaucoup perdu depuis la dernière décennie, l’OM présente un total de victoires en championnat assez proche de son rival parisien. En fait, c’est surtout en Coupe de France que Paris fait la différence avec l’OM dans le palmarès des Clasicos.