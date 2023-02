Ces nouvelles pépites qui illuminent le FC Barcelone

Alexis Poch

Auteur d'une saison exceptionnelle pour le moment, le FC Barcelone a décroché son éternel rival, le Real Madrid, dans la course au titre en Liga et semble avoir largement dépassé ses difficultés des dernières saisons. Le club catalan peut compter sur de formidables jeunes éléments, qui commencent à avoir un poids vraiment conséquent.

Mis en difficulté sur la scène européenne ces dernières années, le FC Barcelone n'a en revanche pas coulé totalement. La situation tendue sur le plan financier a aussi freiné la progression du club mais ce dernier peut toujours compter sur son centre de formation, efficace lorsqu'il s'agit de sortir des jeunes joueurs talentueux. Retour sur les forces en présence qui gagnent les rangs du Barça depuis quelques années.

Pedri et Gavi, déjà deux cadors

Les deux jeunes Espagnols, Pedri et Gavi, sont sûrement les deux auxquels on pense en premier en ce moment. Les deux joueurs, de 20 ans et 18 ans, enchantent le football espagnol depuis quelques mois déjà. Ils ont déjà mis les pieds au très haut niveau. Avec une sélection pour la dernière Coupe du monde, qui faisait de Gavi le plus jeune joueur espagnol de l'histoire au Mondial et le deuxième plus jeune buteur de la compétition après Pelé. Pedri, lui, était devenu le plus jeune Espagnol à participer à l'Euro en 2021, étant même désigné meilleur jeune de la compétition et a gagné le Trophée Kopa la même année.

Mercato - Barcelone : Pedri, Fati, Gavi… Laporta entame la reconstruction du Barça ! https://t.co/tflH3lhe60 pic.twitter.com/sXA2agnqSE — le10sport (@le10sport) October 9, 2021

Un réservoir impressionnant

Si Gavi est issu directement du centre de formation du FC Barcelone, ce n'est pas le cas de Pedri qui vient de Las Palmas. Mais les Catalans ont aussi fait exploser Ansu Fati, autre joueur de 20 ans. A même pas 17 ans, ce dernier était devenu le plus jeune joueur à marquer et délivrer une passe décisive dans le même match dans l'histoire de la Liga. Egalement présent au Qatar, il prend maintenant un peu plus de place dans l'effectif blaugrana.

Lamine Yamal, nouvelle pépite