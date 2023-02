Alexis Sanchez rêve de faire tomber le PSG, testez vos connaissances sur la star de l'OM

La rédaction

La carrière d’Alexis Sanchez, installée au sommet du football mondial depuis plus d’une quinzaine d’années, ponctuée par des passages dans quatre géants du football (Barcelone, Arsenal, MU, Inter Milan), est marquée par un mental en béton armé et une exigence de haut niveau jamais démentie.

La carrière d’Alexis Sanchez est indéniablement celle d’un joueur de très haut niveau, le milieu-attaquant chilien ayant évolué quasiment quinze ans au sommet européen, jouant sous les couleurs de quatre géants, le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et l’Inter Milan. Et même s’il ne connut pas que des périodes fastes, notamment lors de son passage à Manchester United, et lors de sa dernière saison avec l’Inter Milan, cette trajectoire en dit long sur la qualité du joueur et sur sa culture du top niveau. De même, alors qu’il a aujourd’hui largement dépassé la trentaine, il poursuit sa carrière tout proche du très haut niveau, au sein d’un club comme l’Olympique de Marseille, qui a déjà gagné en Ligue des champions, qui fait partie des meilleurs clubs français et dont le projet apparait suffisamment solide pour lui permettre de s’installer de nouveau durablement au sommet hexagonal et de tutoyer les grands clubs européens.

Une exigence de top niveau

Lorsque l’on voit le joueur se battre sur chaque ballon, maintenir une exigence de top niveau à son encontre et à celui de ses coéquipiers, haïr autant la défaite à son âge, surtout si l’on le compare à d’autres stars du football mondial évoluant également en Ligue 1, on comprend comment son mental de guerrier a forgé sa carrière et sa réussite. Et on comprend pourquoi son crépuscule reste glorieux et digne. L’Olympique de Marseille a assurément bien joué en misant sur Alexis Sanchez, tant pour son niveau de joueur international que pour son exigence, qui fatalement rejaillira sur ses coéquipiers. Et si le groupe d’Igor Tudor affiche une telle force collective et une telle implication dans ses matchs, Sanchez n’y est probablement pas pour rien, alors qu’il est en plus contraint d’évoluer seul en pointe, un poste qui n’a jamais été réellement le sien. Humilité et exigence.