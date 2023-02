Zidane - PSG : Le plan B du Qatar est mal embarqué ?

Pierrick Levallet

Si Christophe Galtier venait à décevoir au PSG, un nouvel entraîneur pourrait débarquer dans la capitale pour le remplacer. Le Qatar rêverait de Zinédine Zidane, mais penserait également à Thiago Motta en cas d'échec avec le technicien français. Cependant, l'ancien milieu défensif du PSG aurait également charmé un club en Italie.

Si le PSG commence à sortir la tête de l’eau, Christophe Galtier n’est pas sorti d’affaire pour autant. Annoncé sur la sellette depuis quelques jours, l’entraîneur parisien a néanmoins conservé la confiance des dirigeants pour le moment, comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Cependant, si Christophe Galtier venait à décevoir, il pourrait être poussé vers la sortie. Dans cette optique, le Qatar rêverait toujours de Zinédine Zidane pour le remplacer.

Zidane - PSG : Le Qatar calme tout le monde https://t.co/FzD6FsaXO1 pic.twitter.com/G3ovHqtTII — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Le PSG surveille Thiago Motta

Toutefois, rien n’assure que Zinédine Zidane viendra s’installer sur le banc parisien pour reprendre du service. En cas de nouvel échec avec lui, le PSG aurait déjà pensé à un plan B. Et il s’agirait de Thiago Motta. Ancien joueur et entraîneur des jeunes, l’Italien officie désormais à Bologne et fait des merveilles. Toutefois, le PSG ne serait pas vraiment seul sur ce dossier.

L’Inter également à l’affût ?