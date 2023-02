Mbappé va lâcher sa réponse, vers une catastrophe pour le PSG?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va être fixé. Kylian Mbappé a jusqu'à l'été prochain pour annoncer s'il exerce l'option et prolonge son contrat jusqu'en 2025. A en croire la presse espagnole, la tendance est défavorable au club parisien. Le joueur se montrerait déçu et pourrait quitter le PSG à la fin de la saison.

Une nouvelle fois, Kylian Mbappé a son destin entre les mains. Le joueur français est le seul à pouvoir prolonger son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2025. Mais dans ce dossier, le temps est compté. Comme l'annonce Damien Degorre, Mbappé a jusqu'à l'été pour dévoiler sa décision au PSG.

🔴🔵 Face à l’#OM, Kylian Mbappé est entré dans la légende en devenant le meilleur buteur de l’histoire du #PSG 👑 Retour sur ses 200 buts à Paris, et les nouveaux records XXL à atteindre, susceptibles de relancer son avenir #PSGOM@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/WxMKI5IDiQ — Bernard Colas (@BernardCls) February 27, 2023

« Le club et le joueur doivent lever l'option avant cet été »

« Aujourd’hui, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. Il a une année supplémentaire en option, que le club et le joueur doivent lever avant cet été. C’est à la discrétion de Kylian Mbappé. Il va falloir le convaincre de rester, ça doit être l’objectif du printemps de la direction parisienne : faire en sorte que Kylian Mbappé dise oui pour un an de plus, et pour ne pas s’exposer au risque de le perdre cet été » a confié le journaliste de L'Equipe.

Le Real Madrid croise les doigts

Une information confirmée par Ramon Alvarez de Mon, qui apporte une précision importante. Selon le journaliste espagnol, Mbappé serait déçu de la direction que prend le projet sportif du PSG. « Je confirme l'information de L'Équipe. Mbappé a regretté cette décision sur le plan sportif dès le départ et il l'a fait savoir au Real Madrid. Le contact a été maintenu pendant cette période. Mbappé doit dire dans quatre mois s'il renouvelle ou s'il part » a-t-il déclaré sur sa chaîne Youtube.

Un départ de Mbappé cet été ?